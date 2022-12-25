نوات الشتاء 2023 بالمحافظات.. «الفيضة الصغرى» ليست الأصعب

نوات عديدة ينتظرها موسم الشتاء خلال العام الجديد 2023 تعصف بمدن ومحافظات مصر في وجه بحري والمطلة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وسيناء وشمال وجنوب الصعيد ما بين سقوط أمطار ورياح وعواصف ترابية وصقيع وبرودة في الجو.

وتأتي نوة الفيضة الصغرى في نهاية ديسمبر من كل عام مع اقتراب العام الجديد، وتستمر 5 أيام أمطار ورياح شمالية غربية وبرودة بالجو وانخفاض درجات الحرارة علي مختلف أنحاء البلاد.

نوة عيد الميلاد

وتزامنا مع 2023 تشهد البلاد نوة عيد الميلاد ويطلق عليها هذا الاسم لأنها تهب على السواحل الشمالية على مدار يومين خلال احتفالات عيد الميلاد، من أمطار غزيرة ورياح شديدة، يعقبها نوة رأس السنة الممطرة والتى تستمر علي مدار أربعة أيام، وتتأثر بها مطروح والإسكندرية، وتأتي نوة الفيضة الكبرى لتضرب السواحل الشمالية للبلاد بأمطار غزيرة، وهي من أقوى النوات خلال 2030 تزامناً مع منتصف شهر يناير، وتشهد ارتفاع المد والجزر وعدم استقرار حالة البحر، وتستمر علي مدار ستة أيام، ويعقبها نوة عيد الغطاس علي مدار ثلاثة ايام وهي شديدة الأمطار وتأتى خلال احتفالات المسيحيين بعيد الغطاس.

الكرم والشمس والسلوم.. شديدة الأمطار

وتأتي نوة الكرم شديدة الأمطار والرياح على مدار سبعة أيام مع نهاية شهر يناير 2023، وبعدها نوة الشمس الصغيرة والتي تتميز بظهور قوس قزح والمناظر الطبيعية التي تزين المدن الساحلية من الإسكندرية حتى السلوم، ويعقبها نوة السلوم في أول شهر مارس وتتسم بالرياح الشديدة الجنوبية الغربية القادمة من اتجاه مدينة السلوم وتصحبها أمطار غزيرة.

«الحسوم».. أقوى نوات 2023

وتعد نوة الحسوم من أقوى النوات التي تتعرض لها البلاد بسبب أمطارها الشديدة خلال أول أيام شهر مارس، مع أصوات البرق المرتفعة والبرق الشديد، وتأتي بعدها نوة الشمس الكبيرة غزيرة الأمطار والتي تسقط مع ظهور الشمس ساطعة.

نوة عوة والخمسين

وتأتي نوة عوة ذات الأمطار الرعدية الغزيرة، مع نهاية شهر مارس، وتشهد رياح وأمطار على مدار ثلاثة أيام، وهي آخر نوات فصل الشتاء الباردة، ويعقبها نوة الخماسين والتى تهب خلال الرياح المحملة بالأتربة خلال آخر أيام شهر أبريل والتى تستمر عدة أيام وتكون خلالها نسبة الرؤية ضعيفة على الطرق.