تقلبات طقس الإسكندرية.. سقوط أمطار تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى (صور)

بدأ منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على مناطق عدة في الإسكندرية، التي تشهد طقس متقلب بداية من اليوم، يستمر لعدة أيام، تزامنا مع توقيت نوة الفيضة الصغرى، التي كانت من المفترض أن تبدأ أمس، وتستمر 5 أيام متواصلة، لتنتهي في 24 ديسمبر الجاري، وهى نوة ممطرة يصاحبها ارتفاع أمواج.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية يشهد أمطارًا بدءًا من اليوم، وتبدأ خفيفة، وقد تكون متوسطة بنسبة حدوث من 30% إلى 50% تقريبًا، يصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

طقس الإسكندرية بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى

تبلغ درجات الحرارة العظمى بالمحافظة، 21 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، ما يعني أن طقس الإسكندرية، سيكون معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا، في ظل بلوغ سرعة الرياح 36 كيلو مترا في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع نوة الفيضة الصغرى

يرتبط طقس الإسكندرية اليوم، مع نوة الفيضة الصغرى بحالة البحر أيضا، التي تتباين بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر.

طوارئ في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ، تحسبا لهطول الأمطار بنسبة تصل إلى 50% خلال الساعات المتقدمة.