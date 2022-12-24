نوة الفيضة الصغرى تضرب مطروح والإسكندرية.. ومنع تصاريح الصيد (صور)

سقطت أمطار رعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة على محافظة مطروح، تزامناً مع نوة الفيضة الصغرى خاصة في المدن الساحلية الواقعة على البحر المتوسط على عدة مناطق.

وهي من مدينة «السلوم غربا مرورا بمدن ومناطق وأبو زريبة وسيدي براني وأبو غليلة، والمقتلة وشماس وأبو سطيل، والنجيلة والزغيرات والمتاني وسيدي حنيش ورأس الحكمة، وفوكه وجميمة وجلالة والضبعة والعلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والحمام وبرج العرب حتى غرب الإسكندرية».

الدفع بسيارات لمواجهة الأمطار

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الدفع بسيارات الصرف الصحي لسحب جميع تراكمات مياه الأمطار في شوارع المدن الساحلية خاصة في «الحمام والضبعة والعلمين في الأحياء والعزب والمناطق السكنية المختلفة والطرق الداخلية، وعلى الطريق الدولي الساحلي «مطروح/ الإسكندرية»، لعمل السيولة المرورية وتسهيل حركة السيارات على الطريق الدولي الذي يربط ما بين مطروح والإسكندرية والعديد من المحافظات حتى ليبيا.

توقف حركة الملاحة والصيد

وتتعرض محافظة مطروح إلى سقوط أمطار، وبرودة في الجو منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع انخفاض درجات الحرارة، وسحب تحاصر مطروح محملة بمياه الأمطار.

كما أثرت نوة الفيضة الصغرى على حركة الملاحة البحرية، وتوقف جميع موانئ محافظة مطروح عن الصيد، منها «ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي وميناء السلوم»، ومنع إصدار تصاريح، وهو ما أكده نصر الله الفردي رئيس جمعية الصيادين بمطروح لـ«الوطن».