توقف حركة الملاحة في 3 موانئ بمطروح بسبب نوة عيد الميلاد

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، مرورا بمدن العلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، بسبب نوة عيد الميلاد، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة البحرية في جميع موانئ مطروح الثلاثة «الميناء الشرقي والميناء الغربي وميناء السلوم»، لحين تحسن حالة الطقس واستقرار البحر، وذلك بحسب ما ذكره غنيوة موز، رئيس جمعية الصيادين بمطروح.

طقس مطروح.. انخفاض درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة في طقس مطروح، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، انخفاضا ملحوظا بواقع 18 درجة مئوية للعظمى والصغرى 11 درجة، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة وسجلت أعلى معدلاتها في موسم الشتاء بواقع 86%، وبلغت سرعة الرياح 36/ كم في الساعة.

وشهدت مدينة مرسى مطروح في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار متوسطة مع بداية طقس اليوم، وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعليق الدراسة اليوم في جميع المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، تزامنا مع بدء نوة عيد الميلاد والتي تستمر حتى الإثنين المقبل.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة، طبقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

شفط مياه الأمطار أولا بأول

ونبه المحافظ على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، لافتا لاستمرار متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لحالة الطقس، مشيرا إلى أن جميع قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ واستقراره مرة أخرى.