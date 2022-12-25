محمد بن راشد يهنئ مسيحيي العالم بعيد الميلاد المجيد

هنأ نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل قليل، المسيحيين حول العالم بحلول عيد الميلاد المجيد.

عيد ميلاد مجيد لجميع إخوتنا المسيحيين في أنحاء العالم .. مع تمنياتنا للبشرية بدوام الخير والرحمة والمحبة.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 25, 2022

تغريدة تهنئة

وكتب بن راشد على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «عيد ميلاد مجيد لجميع إخوتنا المسيحيين في أنحاء العالم.. مع تمنياتنا للبشرية بدوام الخير والرحمة والمحبة».