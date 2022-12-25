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محمد بن راشد يهنئ مسيحيي العالم بعيد الميلاد المجيد

كتب:

عمرو حسني
03:42 م | الأحد 25 ديسمبر 2022
الشيخ محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد

هنأ نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل قليل، المسيحيين حول العالم بحلول عيد الميلاد المجيد.

تغريدة تهنئة

وكتب بن راشد على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «عيد ميلاد مجيد لجميع إخوتنا المسيحيين في أنحاء العالم.. مع تمنياتنا للبشرية بدوام الخير والرحمة والمحبة».

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