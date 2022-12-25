يزيل الهالات السوداء ويعالج حب الشباب.. لا تتخلص من «تِفل الشاي»

كشفت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي بجامعة كفر الشيخ، أن الكثيرين من جموع البشر لا يعرفون فوائد تِفل الشاي الكثيرة للإنسان وما تحتوي عليه من أمور مهمة سوف نتناولها بالتفصيل ليستفيد منها القارئ ويعرف مدى الكنز الكبير بها كون الكثيرين منا «ضاع عمرنا بنرمي تفل الشاي»، ولا نعرف ما به من فوائد عديدة.

فوائد الشاي

وأوضحت الدكتورة لطفي، أن مشروب الشاي يعد من أكثر المشروبات الساخنة التي يتناولها عشرات الملايين من المواطنين سواء في مصر أو في الوطن العربي، مشيرة إلى أن تناول الشاي بدون الإفراط فيه مهم لصحة الإنسان، وذلك لما يحتويه مشروب الشاي الساخن من خصائص مضادة للجراثيم، ومضادات الأكسدة، وفيه كافيين التي يحتاجها جسم الإنسان، مشيرة إلى أنه يجب تناول الشاي أكثر من مرتين على مدار اليوم الواحد، وذلك لما يحققه من أقصى استفادة للعناصر الموجودة به والتي تعود علي جسم الإنسان بالنفع ومنها مكافحة الفيروسات المختلفة، كما يعمل على تقوية من جهاز المناعة.

فوائد تفل الشاي وكنز به

وأشارت الدكتورة لمياء لطفي، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن فوائد تفل الشاي كثيرة سوف تناولها بالتفصيل ومنها كالتالي :

-يستخدم تفل الشاي عقب إزالة الشعر الزائد في الوجه لأنه يحمي البشرة ويهدئ من الالتهابات بها.

-كما يمكن التخلص من الروائح الكريهة للقدمين والحصول على رائحة جميلة، وذلك عن طريق وضع القدمين في الماء ووضع تفل الشاي بها لمدة 5 دقائق.

-بينما يعالج تفل الشاي حب الشباب من الوجه، وذلك عن طريق عمل «ماسك» يوضع على البشرة لمدة 10 دقائق بشكل دائم حتى يتم التخلص من حبوب الشباب.

-كما يتم التخلص من انتفاخ العيون عقب الاستيقاظ من النوم، وذلك من خلال وضع تفل الشاي على العين لمدة 3 دقائق.

-يستخدم تفل الشاي أيضا في وقف نزيف اللثة للإنسان بالفم، وذلك عن طريق وضع تفل الشاي الرطب على اللثة لمدة 7 دقائق.

- كما يحتوي تفل الشاي على مواد لتجليط الدم.

-كما يحتوى تفل الشاي على التخلص من حروق الشمس بالبشرة، والتخلص من الآلام بالبواسير.

-كما يستخدم تفل الشاي الرطب في التخلص من الهالات السوداء حول العين، وذلك من خلال وضع تفل الشاي أو أكياسه داخل الثلاجة لمدة 4 دقائق ثم نقوم بوضعها على مناطق الهالات السوداء حول العين بما يقارب من 8 دقائق، وسوف نلاحظ عقب تكرار ذلك اختفاء الهالات السوداء والاحمرار حول العين والانتفاخ بسبب مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها تفل الشاي.