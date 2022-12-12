«البنك المركزي»: تراجع حجم إنفاق المصريين على الشاي في يونيو 2022

في مؤشر على تراجع إنفاق المصريين على أحد أشهر منتجات «المزاج» الشهيرة، كشفت بيانات رسمية، تراجع واردات الشاي إلى 52.7 مليون دولار في الربع الرابع «أبريل – يونيو 2022» من العام المالي 2021-2022، مقارنة بـ84 مليون دولار في الربع السابق له «يناير – مارس 2022».

التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، كشف تراجع إنفاق مصر على استيراد الشاي لـ52.7 مليون دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، التي أعقبت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وهي الفترة ذاتها التي تراجعت فيها احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وبدء فرض قيود مصرية على الواردات عُرفت بإجراءات «الاعتمادات المستندية».

235.9 مليون دولار فاتورة الإنفاق

استهلك المصريون، خلال العام المالي الماضي، الذي بدأ في يوليو 2021 حتى في يونيو 2022، ما قيمته 235.9 مليون دولار طوال العام.

وقال جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية المصرية، إنّ الربع الأخير من العام المالي الماضي، شهد تراجعًا في واردات مصر من الشاي، والأمر ارتبط بإجراءات فتح الاعتمادات المستندية المقيدة لعمليات الاستيراد، وهو ما جعل المخزون المحلي من السلعة على وشك النفاد آنذاك.

وأضاف نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية المصرية لـ«الوطن»، أن من المتوقع معاودة ارتفاع واردات مصر من الشاي الفترة المقبلة، بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بإلغاء شرط الاعتمادات المستندية، وانفراجة الاستيراد وتوفير الدولار من جانب البنوك بعد تحريك سعر الصرف.

في المقابل، يرى حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أنّ أسعار الشاي ارتفعت عالميًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومصروفات الشحن، وأن الأزمة في السوق المصرية سرعان من تم تجاوزها بعد إفراج وزارة المالية عن الواردات من الموانيء.

وبحسب بيانات «ورلد توب اكسبورتس»، فإن مصر تستحوذ على ما يقارب 22.2% من استهلاك الدول العربية من الشاي في 2021، لتقع في ذلك بالمرتبة الأولى عربياً والسابعة عالميًا على ترتيب قائمة الدول الأكثر استيراداً من الشاي العام الماضي، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 12.1% في واردات السلعة مقارنة بعام الجائحة 2020، بفاتورة استيراد بلغت 221.1 مليون دولار، تمثل 3.4% من الإجمالي العالمي، في حين تأتي سريلانكا، الهند، كينيا وتركيا على رأس مناشيء توريد الشاي إلى السوق المصرية.