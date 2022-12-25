حمدي الميرغني: مبسوط إني اشتغلت مع منى زكي في مسرحية «الوش التاني»

أعرب الفنان حمدي الميرغني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته لمشاركة في العرض المسرحي «الوش التاني» مع منى زكي والذي يعرض في موسم الرياض ويحقق نجاحًا كبيرًا.

ونشر حمدي الميرغني صورة تجمعه بمنى زكي من المؤتمر الصحفي للعرض وعلق عليها قائلا: «مبسوط جداً وشرف كبير ليّ إني اشتغلت في مسرحية الوش التاني مع النجمة الكبيرة هي بجد نجمة فنياً ونجمة إنسانياً».

لترد الفنانة منى زكي قائلة: «أنت لسه فاكر أنا اللي اتبسط أكتر يا نجم الغلمان».

مسرحية «الوش التاني»

مسرحية الوش التاني بطولة: منى زكي، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت، رحمة أحمد، مصطفى غريب، طاهر أبو ليلة.

وتصدرت منى زكي التريند بسبب العرض المسرحي الذي يشهد عودتها للمسرح مرة أخرى بعد غياب سنوات عديدة، وروجت منى للعرض المسرحي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «انتظروني في المسرحية الكوميدية الوش التاني من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي.. حقيقي مبسوطة إني هقابل الجمهور السعودي وسعيدة جدًا بالتطور اللي حاصل في موسم الرياض».