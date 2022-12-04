حمدي المرغني يشيد بمسرحية «أنستونا» لدنيا سمير غانم: تحفة فنية

أشاد الفنان حمدي المرغني، بالعرض المسرحي «أنستونا» لدنيا سمير غانم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر حمدي المرغني، صوره تجمعة بدنيا سمير غانم من كواليس العرض المسرحي وعلق عليها قائلًا: «مبروك مسرحية أنستونا بجد مش عارف أقول إيه غير إني بعاتب أختي النجمة الكبيرة دنيا سمير غانم أنها معملتش مسرح من زمان بجد مُبهرة ورائعة على المسرح كعادتها في كل أعمالها وحابب أبارك لكل النجوم أساتذتي وأخواتي بيومي فؤاد وسامي مغاوري وكريم عفيفي وعمرو عبدالعزيز وكل النجوم المشاركين في العمل الرائع ده بجد أجتهدتم وأبدعتم».

حمدي المرغني: «مستحيل تقنع حد إن ده أول إنتاج مسرحي للسبكي»

وأضاف المرغني قائلا: «ومبروك للمؤلفين والممثلين الجامدين، ومبروك لأخويا وحبيبي المنتج محمد السبكي مستحيل تقنع حد إن ده أول إنتاج مسرحي ليك ما شاءالله قدمت مسرحية تحفة فنية».

مسرحية أنستونا

مسرحية أنستونا من بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.