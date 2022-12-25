ضبط شخصين قادا دراجة نارية على رصيف للمشاة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تضرر سيدة من قيام شخصين مستقلين دراجة نارية بالسير على رصيف مخصص للمشاة معرضاً حياة المواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

ضبط شخصين للسير على رصيف للمشاة

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تحديد وضبط قائد الدراجة النارية المُشار إليها – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق.

وبمواجهته أقر أنه كان متوقفا بالدراجة النارية قيادته أعلى الرصيف لانتظار أحد أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.