نائب «التنسيقية» يسأل وزير الاتصالات عن جهود الحكومة لرقمنة خدمات القطاع الصناعي

أكّد النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنَّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

جهود التحول الرقمي

وعرض عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح محمد سيد وأكثر من 20 عضواً عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، قائلا: «نحن بحاجة إلى تحرك أكبر لمواكبة المنافسة العالمية في هذا القطاع».

ووجه عضو مجلس الشيوخ سؤالًا لوزير الاتصالات عمرو طلعت عن جهود الحكومة المبذولة لرقمنة الخدمات القطاع الصناعي قائلًا «لا نلمس دور كبير في هذا المجال».

مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية

وحذر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مما أسماه التعقيد الشديد في دولاب العمل الحكومي، مستطردًا أنَّه «لابد مواجهة البيروقراطية بتحركات واضحة على أرض الواقع».

يُشار إلى أنَّ مجلس الشيوخ كان قد وافق نهائيًا في جلسته العامة اليوم ،على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.