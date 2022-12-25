«ثقافة الشيوخ»: مصر تمتلك العديد من المقومات ونحتاج لجذب السائحين

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ورئيس مجلس إدارة «الوطن»، أهمية السياحة المصرية خلال هذة الفترة، لاسيما فى هذا التوقيت تحديدا من العام، وذلك لتوافد السياح من كل دول العالم، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات المهمة في هذا المجال.

وقال الدكتور محمود مسلم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة الأن :أن الجمبع يأمل ان تساهم السياحه فى حل بعض المشكلات الحالية ونأمل ان يكون هذا الموسم هو الأهم لحل العديد من الأمور.

تطوير قطاع السياحة

جاء ذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية لطلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ بشأن تطوير قطاع السياحة بالتعاون مع القطاعين الحكومى والمدني ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة كأحد الموارد الهامة لوحدة النقد الأجنبي لدعم القطاع السياحي والذى يساهم بصورة فاعلة فى توليد القيمة المضافة للصناعات السياحية ويعد القطاعات المولدة للنقد الأجنلي وتوفير فرص عمل عديدة فى مختلف أنشطته .

.وقال مقدم الاقتراح برغبة النائب اللواء أيمن عبد المحسن أننا بحاجة لوضع رؤية وطنية واضحة لجذب الوفود السياحية من خلال 3 عناصر وهى إنشاء قواعد بيانات وبرامج مخططة بالتعاون والتنسيق مع الشركات السياحية العالمية لمناسبات تاريخية موثقة على مدار العام ،مع الإهتمام بالسياحة الخضراء والبيئية فى إطار التنمية المستدامة للدولة المصرية .

وكذلك تطوير البنية التشريعية لتتواكب مع المعايير الدولية للأنشطة السياحية بإصدار قانون موحد بشمل كل أوجه الأنشطة السياحية ومحفزا للاستثملر السياحى .وكذلك إعداد خطة تسويقية بجميع اللغات العالمية وبإستخدام تكنولوجيا المعلومات وتشرها فى العديد من دول العالم خاصة الأوروبية .

أهمية السياحة المصرية

أكدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار لشئون السياحة أهمية السياحة المصرية بإعتبارها صناعة هامة وتصديرية ،لاسيما وأنها تساهم فى تحقيق العملة الصعبة .وأشارت خلال اجتماع اللجنة البر لمانية اليوم ،قائلة :لدينا ١٢٠٠ فندقا سياحيا بواقع ٢١١ ألف غرفة سياحية ،فضلا عن وجود ٢٠٠ ألف مطعم بترخيص من المحال العامة ،وهناك ١١ ألف مرشد يعملون فى هذا المجال .

كما توجد ٢٢٥٠ شركة سياحة ،١٠%فقط يعملوا على السياحة الجالبة ،والباقى يعمل على أنواع أخرى من السياحة مثل تنظيم رحلات الحج والعمرة .وشددت مساعد وزير السياحة على أن هناك خطة لزيادة الاستثمار السياحي من خلال تيسيرات لتحقيق المطلوب ،وكذلك زيادة عددالغرف الفندقية .

وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم : دور وزارة السياحة هو اعداد تشريعات تنظم عمل السياحة فى مصر .

وقالت :نتابع إعداد السائحين الذين يدخلون إلى مصر بصفة يومية ،وشركة مصر الطيران ساهمت بشكل كبير فى نقل السائحين عقب اندلاع الأزمة الروسية -الاوكرانية وأستطردت قائلة :أننا نعمل ضمن استراتيجية متكاملة وهدفنا زيادة عدد الغرف الفندقية .مبينة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى السائحين وذلك للتعامل المباشر والسريع مع المشكلة .

وطالب النائب طارق تهامي بضرورة إعداد خطة ترويجية للسياحة المصرية لجذب أكبر عدد من السائحين .

وتساءلت الدكتور ة سهير عبد السلام عن أفكار التسويق للسياحة المصرية من بينها تخصيص ميادين للسياحة والفنون مما تساعد على توفير فرص عماله لكثير من الشباب

واقترحت النائبة نادية مبروك عضو مجلس الشيوخ الاستفادة من تجربة إقامة بيت ازياء شهير عالمى لعرض فى أحدى المناطق السياحية .

وقال النائب محمد البنا عضو مجلس الشيوخ :أننا بحاجه إلى تحديد مشاكلنا والبحث عن حلول واقعية وفقا لقواعد لجذب الاستثمارات السياحية ،ودعم وحماية العاملين فى قطاع السياحة

وقال النائب جيفارا الجافي ان التداخل بين الوزارات يؤثر على استراتيجية وزارة السياحة والأثار ،لذلك اقترح وضع استراتيجية لمصر لدعم السياحة فى كل المحافظات المصرية .

وتساءل النائب هل المستهدف أن نصل إلى 30 مليار دولار أم 30 مليار سائح .قائلا:نحن بحاجة إلى استهداف السائحين من كل دول العالم .لافتا إلى ضرورة وضع السياحة كصناعة هامة

وعقبت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة قائلة :أن إعداد السائحين هى التى تتحكم فى احتساب حجم انفاق كل سائح داخل مصر .

وقالت:نحن دولة تقوم على مقومات طبيعية ،لكن ذلك يتطلب إعداد أجندة ترويجية للسياحة المستدامة طوال العام .

وأشارت إلى أهتمام الوزارة بأفكار التسويق السياحي .لافتة إلى أننا عملنا على تغيير الفكرة الرائجة عن السياحة فى مصر فى العالم بأن السياحة تعتمد على الهرم والجمل .ولذلك حرصنا على إعداد موكب المومياوات وافتتاح طريق الكباش بالأقصر .

وشددت نائب وزير السياحة إلى أن القيادة السياسية تتابع عن كثب أخر تطورات المتحف المصري الكبير .

وقالت :افتتاح المتحف المصري الكبير يشمله تطوير المنطقة التابعة له بالكامل ،فضلا عن أننا بحاجة إلى إنشاء فنادق سياحية بالمنطقة لاستيعاب حركة السائحين من كافة دول العالم .