شيخ الأزهر يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: أدعو الله أن يعلو صوت الأخوة والسلام

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

شيخ الأزهر: أدعو الله أن يسود الأمان والاستقرار في كل مكان

وكتب شيخ الأزهر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» باللغة العربية: «أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وأدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان».

كما كتب باللغة الإنجليزية تهنئة لهم قائلا:

«I congratulate my dear brothers and friends Pope Francis, Pope Tawadros, Dr. Justin Welby, Archbishop of Canterbury, Patriarch Bartholomew I of Constantinople, church leaders, and Christian brothers in the East and West on Christmas, and I pray to Allah that the voice of brotherhood and peace will be louder, and that safety and stability will prevail everywhere.».