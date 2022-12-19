«أحمد» شاب يقرأ القرآن تحت تأثير البنج: نفسي أقابل شيخ الأزهر «فيديو»

أحيانًا ينطق المريض تحت تأثير البنج بحديث غير مفهوم، ولكن ما فعله أحمد الشحات، يبلغ من العمر 20 عامًا، كان مختلفًا عن المُعتاد، حيث قرأ آيات من القرآن الكريم بصوت هادئ ومتزن، وظل لبضع دقائق يرتل الآيات بخشوع ليثير استغراب كل من في غرفة العمليات.

يروي «أحمد» لـ«الوطن» أنه أثناء خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لحادث، وبعد أن أصبح تحت تأثير البنج، بدأ يرتل آيات القرآن الكريم دون أن يدري، وعلم بعد ذلك من والدته، حيث التقطت له فيديو: «كنت بقرأ تلقائي من غير ما أخد بالي، وكان في حاجات تانية ورا الكواليس، كنت بقول نفسي أقابل شيخ الأزهر وأعمل حفلة كبيرة يحضرها كل الشخصيات العامة وكل الناس».

أصر «أحمد» وهو تحت تأثير البنج على استكمال قرائته للقرآن، رغم طلب والده أن يستريح ويهدأ: «قريت الحاجة اللي آمنت بيها وعايش عليها، دايمًا ده اللي بيظهر للناس لما تكون تحت تأثير بنج، وكنت بقرأ آيات من سورة البقرة».

تعليقات إيجابية على الفيديو

شعر بسعادة كبيرة بعد رؤيته الفيديو التي التقطته والدته، بعد أن نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حقق رواجًا كبيرًا ولاقى تعليقات إيجابية واسعة: «اللي بسطني إن ربنا عاطيك حاجة ومش بيديها لأي حد، وكنت مبسوط ووالدي كان مبسوط إيه وبيقول لي إيه الجمال ده، وتعليقات الناس كانت لطيفة وتبسط أكتر والناس بتقول لي نفسي أولادي يطلعوا زيك».

حفظ القرآن الكريم وهو عمر 12 عامًا

حفظ «أحمد» القرآن الكريم وهو عمره 12 عامًا، وبدأ العمل على تحسين صوته في عمر 16: «بدأت اشتغل على صوتي في الأوبرا ومعهد الموسيقى العربية، والفترة اللي فاتت عملت أنشودة لفلسطين أنا اللي غنيتها من كتابتي وألحاني».

يقدم «أحمد» نصيحته للشباب قائلًا: «لازم نحافظ على الصلاة والذكر، ولو بتعمل ذنب ارجع لربنا، ولو مش قادر تبطل الذنب صلي، الصلاة بتاعتك ربنا هيهديك بيها وربنا هيتوب عليك».