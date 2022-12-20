شيخ الأزهر يتسلم نسخة من معجم اللغة العربية التاريخي.. هدية من حاكم الشارقة

قال الدكتور مأمون وجيه المدير العلمي عضو مجمع اللغة العربية والمدير العلمي لمشروع المعجم التاريخي للغة العربية، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أبدى إعجابه بالمعجم التاريخي الذي يواصل الاتحاد إصدار أجزائه تباعا، حيث استقبل شيخ الأزهر وفد اتحاد المجامع وموفد خاص من الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة يحمل رسالة خاصة ونسخة من المعجم التاريخي للغة العربية إلى «الطيب»، في إطار احتفالات اليوم العالمي للغة العربية.

المعجم التاريخي للغة العربية أكبر معجم لغوي في شتى اللغات

وأضاف الدكتور مأمون في تصريحات لـ «الوطن»، أن اتحاد المجامع أصدر على مدار ثلاث سنوات ستة وثلاثين جزءا من المعجم التاريخي للغة العربية، والذي يعد أكبر معجم لغوي في مختلف اللغات، ويتضمن من حرف الهمزة إلى الذال، ويجري العمل حاليا على إصدار باقي أجزاء المعجم، ومن المقرر أن ننتهي من الإصدار كاملا في غضون سنتين، وفق الخطة الموضوعة مسبقا.

وفي إطار توثيق علاقة اتحاد المجامع العربية ومجمع الشارقة بالمؤسسات المهتمة بالدراسات العربية والثقافية، وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف، قرر الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة إرسال موفد من قبله هو الأمين العام لمجمع الشارقة، الدكتور محمد المستغانمي لتقديم رسالة من حاكم الشارقة ونسخة من المعجم التاريخي كهدية إلى شيخ الأزهر.

100 مجلد في المعجم التاريخي للغة العربية

وأكمل: «دار حديث مع شيخ الأزهر حول رأيه في المعجم وفكرة إصداره والجهود المبذولة في العمل والمجامع العربية المشاركة، والمنهجية العلمية التي يقوم عليها العمل»، مشيرا إلى شيخ الأزهر عبر عن سعادته البالغة بصدور مثل هذه الأعمال الجليلة في خدمة اللغة العربية، والثقافة العربية والإسلامية، وهوية الأمة، وبالتالي الحفاظ على الأمن القومي للأمة.

وتابع مأمون: «الدكتور الطيب أبدى إعجابه بالمعجم وبطريقته وبالتأريخ للمراحل التاريخية المختلفة، وإنه كان يبحث دائما وينتظر معجما بهذه الطريقة يؤرخ للألفاظ العربية في مراحلها التاريخية المختلفة، خاصة وإن المعجم سيكون أضخم معجم في جميع اللغات، مشيرا إلى المعجم ربما يصل إلى 100 مجلد أو يزيد».