ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل بزعم علاجهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع فيس بوك، والاستيلاء على أموالهم، باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، عن ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين عبر موقع فيس بوك، والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج عن طريق أعمال السحر والشعوذة نظير مبلغ مالي.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية وبحوزته هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامي بالأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالي، وذلك من خلال الصفحة المُشار إليها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.