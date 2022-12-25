انطلاق حفل توقيع كتاب «اسمي مصطفى محمود» للكاتب وائل لطفي

انطلق منذ قليل، حفل توقيع ومناقشة كتاب «اسمي مصطفى محمود»، الصادر عن دار كلمة، للكاتب الصحفي وائل لطفي، بمكتبة البلد، بوسط القاهرة، ويناقشه الدكتور نبيل عبد الفتاح، والكاتب الدكتور بهي الدين مرسي، وتدير المناقشة الإعلامية دينا عصمت.

ويتناول الكتاب، قصة حياة المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود، وسيرة تحوله من الشك إلى التبشير بالاتجاه الديني.

ويقع في نحو 200 صفحة، يتناول عدة فصول تحمل عناوين تعد محطات في مسيرة الراحل مصطفى محمود، والكتاب يعتبر رواية سيرة، يمزج فيها المؤلف بين أجناس أدبية تجمع بين السرد والتوثيق والتحليل النفسي والاجتماعي، فضلا عن الاشتباك مع أفكار الراحل مصطفى محمود، والتوقف أمام أفكاره التي أثارت الجدل.

كما تقدم الرواية، علاقة مصطفى محمود بالرئيس أنور السادات، وأسرار الصداقة التي جمعتهما، والدور الذي لعبه كل منهما في حياة الآخر، كما يتعرض الكتاب لأسباب كراهيته للرئيس عبد الناصر، وللكاتب محمد حسنين هيكل.

يشار إلى أن وائل لطفي، يعمل حاليا رئيسا لتحرير صحيفة الدستور، وتعد الرواية هي الكتاب الخامس له، بعد عدة كتب ضمن مشروع تفسير الظاهرة الدينية في المجتمع المصري، منها كتاب «ظاهرة الدعاة الجدد»، الذي حصل عنه على جائزة الدولة التشجيعية عام 2008 و«دعاة عصر السادات»، الذي حصل على جائزة الدولة للتفوق في نفس عام صدوره في 2021.