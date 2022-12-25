«الأرصاد» لـ قناة الحياة: حالة الطقس بالإسكندرية غدا أفضل من اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الهيئة تتواصل بشكل دائم ودوري مع جميع المحافظات التي تشهد سقوط أمطار، ما أدى إلى عدم حدوث أزمات تذكر فيما يخص توقف حركة السيارت أو أزمات للمواطنين.

تساقط أمطار على مدار 3 أيام

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن محافظة الإسكندرية شهدت هطول أمطار على مدار 3 أيام وعلى فترات متقطعة، وكانت فوق المتوسطة: «مفيش أزمات أو مشاكل نتيجة التعامل الجيد مع كميات الأمطار اللي بتنزل والتواصل المستمر على مدار اليوم».

واستطرد: «خلال الأيام اللي جايه هتبدأ الأمور أكثر تحسنا، والأجواء إلى حد كبير هتكون أحسن كتير من النهاردة، خصوصا على محافظة الإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري».

المنخفض الجوي الأوروبي

وأوضح أنه بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، المنخفض الأوروبي الموجود في طبقات الجو العليا يؤثر على المناطق الشرقية أكثر من الغربية، وكميات الأمطار التي ستهطل غدا أقل من أمطار اليوم بكثير، وتابع: «الأجواء هتكون أفضل كثيرا من النهاردة».