حالة الطقس في الإسكندرية.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب «عروس البحر»

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية اضطرابا كبيرا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد هطول أمطار رعدية غزيرة فجر اليوم، والتي سببت تجمعات مياه في شوارع عدة أبرزها مناطق وسط المدينة، وانتشرت سيارات الصرف الصحي لرفع التراكمات وسط استمرار الأمطار الغزيرة حتى الوقت الراهن.

وشهدت شوارع وسط الإسكندرية في نطاق منطقتي محرم بك وغربال تجمعات كبيرة للمياه، والتي على إثرها تواجدت سيارات الصرف الصحي لرفع التراكمات، فيما أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه يتابع استمرار حالة الطوارئ وتمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حيث يجري حاليا التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الكثيفة.

رفع الطوارئ مع حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

رفع تجمعات المياه بالإسكندرية اليوم

وأضاف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه شدد تزامنا مع حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

التنسيق الكامل لمواجهة تقلبات الطقس في الإسكندرية

وأوضح المحافظ أنه يتم استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، مؤكدة أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.