حالة الطقس في الشرقية.. انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الشرقية اليوم، مؤكدة أنه مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا بارد في أول الليل وآخره على كافة الأنحاء، وأيضا مشمس نهارا مع وجود السحب، وتوقعات بسقوط المطر بعد ظهر اليوم الأحد.

سحب وتوقعات بسقوط المطر في الشرقية

وأوضحت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة تصل إلى 19 مئوية، وجودة الهواء مقبولة بشكل عام لأغلب الأشخاص، ولكن قد تظهر أعراض بسيطة إلى متوسطة على بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، نتيجة التعرض للهواء لفترات.

انخفاض درجات الحرارة في الشرقية

وكانت شهدت محافظة الشرقية مساء أمس انخفاض درجات الحرارة، وبرودة على أغلب أنحاء المحافظة استمرت حتى اليوم.

محافظة الشرقية تنتهي من الاستعداد للتعامل مع الأمطار

يذكر أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أعلن في وقت سابق الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء، والذي يشهد هطول أمطار، خاصة في ظل التوقعات بهطول أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة.

غرف عمليات رئيسية لمتابعة تقلبات الطقس

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية مقرها بديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق وغرف عمليات في مختلف مراكز المحافظة يترأسها رؤساء المدن والمراكز لمتابعة تفاصيل الحالة الجوية أولا بأول والتعامل مباشرة عند هطول الأمطار من خلال الدفع بسيارات شفط لسحب المياه من الشوارع والميادين.

صحة الشرقية ترفع الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لرفع حالة الطوارئ في المستشفيات عند هطول أي أمطار، أو وجود موجة طقس سيئة وتقلبات حوية حادة، للتعامل الفوري مع أي أمور أو حوادث قد تنتج عن هذه الظروف الجوية، مضيفا أنه تم التأكيد على توفير الأدوية وأكياس الدم في مختلف المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالتنسيق مع المستشفيات التابعة لقطاع جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.