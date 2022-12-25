حالة الطقس غدا الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية.. الصغرى تصل لـ4 درجات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، إذ إنّ درجة الحرارة الصغرى ستسجل 4 درجات مئوية على مدينة سانت كاترين، ويسود طقس بارد نهار شديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس غدا

حذرت الأرصاد الجوية، من وجود مزيد من انخفاض درجات الحرارة، خلال ساعات المساء المتاخرة والصباح الباكر في حالة الطقس غدا الاثنثن، منوهة باستمرار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خاصة على المناطق الساحلية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ، حيث ستكون الأمطار بين متوسطة وغزيرة أحيانا، تمتد إلى شمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم 26-12-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17