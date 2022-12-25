«الراديو 90.90».. يعيد الروح إلى الإذاعة ويتصدّر الجوائز منذ 2014

كان واضحا منذ انطلاق بث راديو «90.90»، قبل 10 سنوات مضت مليئة بالأحداث، وعامرة بالنجاحات، أن هناك نهجاً منظماً ورؤية واضحة تجاه تدشين حقبة جديدة فى الإعلام، وفى القلب منها إعادة إحياء الإذاعة ودورها فى منظومة الإعلام، فجاء راديو «90.90» بشكل عصرى ومحتوى جديد تحت شعار «راديو هواه مصرى».

وعمل مؤسسو المحطة على إرساء أسس مهمة، من بينها المحتوى الإعلامى الرصين، والمضمون البرامجى المتنوع، وتحديد هوية سمعية جديدة، والتدريب المتواصل، والتكامل البرامجى على مدار الساعة، والمنافسة القوية مع الإعلام الموجود.

الرسالة الأساسية التوعية بمحتوى إخبارى ومعلوماتى وترفيهى

ورغم هذه الأسس، كانت هناك مرونة واضحة فى التعامل مع المتغيرات، وإضافة الجديد، والتعامل مع المستجدات بكل أريحية، من بين تلك الأمور إضافة وجوه جديدة، وخريطة برامجية سنوية، وخريطة رمضانية بمحتوى إعلامى وخدمى وترفيهى، وتغيير الخريطة الرمضانية من موسم إلى آخر، والتأكيد على هوية «هواها مصرى»، مع الاستمرار فى التدريب والتثقيف. وحسب تقرير من الراديو حول الإنجازات التى تحقّقت، فمحطة راديو «90.90» إذاعة مصرية هادفة، تشمل أسرع تغطية إخبارية، وأقوى شبكة مراسلين، وألمع النجوم، وكذلك محتوى عالى الجودة، واستخدام أحدث تكنولوجيا فى العالم للوصول إلى كل المستمعين بأعلى جودة ونقاء صوتى.

يستخدم أحدث تكنولوجيا للوصول إلى المستمعين بأعلى جودة

وتشمل المهمة الإعلامية الأساسية توعية المستمع عن طريق المحتوى، سواء كان ترفيهياً، إخبارياً، معلوماتياً، وخدمياً على مدار الساعة، وكذلك بث البرامج بمختلف تنوعاتها على مدار اليوم، والنشرات الإخبارية على مدار الساعة وإذاعة الخبر فى أسرع وقت.

وهناك محطات مهمة فى عمر الراديو، تحقّقت بناءً على إمكانيات فنية عالية فى البث من البداية، واختيار جيل جديد، وترتيبات إدارية ومالية متطورة، بالإضافة إلى شبكة من المراسلين والمندوبين. كما نجحت الإدارة فى إضافة محطات تقوية، فوصل الإرسال إلى مناطق جديدة، وكذلك وصل إلى مدن القناة، وفى الساحل الشمالى والإسكندرية وفى الطرق الرئيسية والسريعة، وكذلك تم تطوير تقنيات المتابعة الداخلية، وتطوير الاستوديوهات، حيث حرصت إدارة المحطة على تحقيق ذلك بصحبة فريق هندسى متميز.

وفى مواكبة للتطورات التكنولوجية، شهدت المحطة تطورات كثيرة، من بينها فريق محترف معنى بمنصات التواصل، وصفحات وحسابات رسمية متطورة، وتطبيق إلكترونى لمشاهدة المحطة مرئياً، يتيح التواصل مع استوديو الهواء، ويتضمّن خدمات متنوعة على مدار الساعة.

وفى محطة الإشادات والجوائز، كانت محطة راديو «90.90»، الأولى فى جميع الاستفتاءات الإذاعية والإعلامية على مدار سنوات طويلة، وكذلك حصدت ألقاباً كثيرة، منها «أحسن إذاعة، وأحسن مذيع، وأحسن مذيعة، وأحسن برنامج»، وكذلك كان من نصيب المحطة حضور قوى فى استفتاءات المواقع الإخبارية، وأرقام قياسية فى متابعات صفحات المحطة على السوشيال ميديا، حتى أصبحت «90.90» أمل عشاق الراديو، بفضل المسيرة المستمرة، ووجود فكرة العائلة، والاهتمام بالتطوير والمرونة والتدريب، والإصرار على النجاحات، والثبات على القمة.

وحسب تقرير عن المحطة، ففى السنوات الماضية سيطر راديو 90.90 على الجوائز فى الاستفتاءات كأفضل محطة إذاعية، وحصل على الكثير من جوائز الميما وجوائز الـ«ACA»، وأيضاً جوائز أفضل مذيع راديو وأفضل برامج إذاعية، ومهرجان القنوات الفضائية وأوسكار أحسن إذاعة، وكذلك «وشوشة» أعوام 2015، و2016، و2017، و2018، وجوائز ميما أعوام 2014، و2015، و2016، و2017، وكذلك مهرجان القنوات الفضائية أعوام 2014، و2015، و2016، و2018، وجوائز دير جست أعوام 2014، و2015، و2016، و2017، و2018، و2022، كذلك حصل راديو «90.90» على أفضل مذيع راديو دير جست عام 2019، وهى الإعلامية شيماء حافظ، وكذلك أفضل مذيع راديو عام 2021، وهو الإعلامى محمد نشأت.

كما حصلت المحطة على جائزة أفضل مذيع راديو دير جست عام 2022، وهى الإعلامية بسنت بكر، وكذلك أفضل مذيع راديو عام 2022 وهو الإعلامى فادى إبراهيم، وأفضل برنامج إذاعى دير جست عام 2022 عن برنامج «الراديو بيضحك» للإعلامية فاطمة مصطفى، وكذلك أفضل محطة إذاعية، دير جست عام 2022.

وحظيت برامج الراديو 90.90 بنسب مشاهدة عالية واهتمام من الجمهور بمتابعتها على مدار الساعة، ومن أبرز تلك البرامج، «الدقيقة الأولى» و«آخر اليوم» من تقديم الإعلاميين عبدالرحمن الصاوى، وسمر إبراهيم، ومحمود السعيد، ورغدة الشيمى، وأحمد غالى، وعلا سمير، وياسمين الحفناوى، ويشمل تغطية إخبارية عن أهم الأحداث التى وقعت على مدار الساعة. وتشمل القائمة، برنامج «قد المقام» للإعلامية بسنت بكر، ويعرض فن الزمن الجميل، وبرنامج «فى الزمن ده» للإعلامى محمود الفقى، ويتناول قصصاً من الماضى، وبرنامج «مفيش نوم»، للإعلامى حسام عصام، ويتناول أغانى بتوزيع موسيقى مختلف.

ويقدّم «يونس» برنامجى «كلام معلمين» و«صباحك ومطرحك»، فيما يقدم الإعلاميان فادى إبراهيم وسالى سعيد برنامج «لسه الصبح»، وبرنامج «تفرق» للإعلامى رامى رضوان، وكذلك «حالة جديدة» للإعلامية هند جاد.

ويقدم الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى برنامج «مانيفستو»، ويهدف منه إلى تسليط الضوء على كواليس العمل الإعلامى والصحفى والبرلمانى فى مصر.

وفى برنامج «أجيال»، ويقدمه الإعلاميان د. محمد رفعت وفاطمة مصطفى، ويختص بكل ما يهم الطفل، وكذلك برنامج «أقنعنى وأقنعك»، للإعلامية أسماء يوسف، يتناول قضية اجتماعية تهم المجتمع. وبرنامج «عربيتك» لمعتز عاطف، لمتابعة عالم السيارات، وبرنامج «يا نهار أبيض» للمذيع الرياضى مدحت شلبى، ويقدم الإعلامى محمد على خير برنامج «‎‫كلامنا بالمصرى».

ويقدم الإعلامى أحمد خيرى برنامج «حال بلدنا»، فيما يقدم برنامج «افصل واسمع» محمد نشأت وشيماء حافظ، وبرنامج «لسه لينا كلام» يقدمه إيمان مختار ورامى الحلوانى. وتتضمن القائمة برنامج «دقى يا مزيكا» لعبدالفتاح مصطفى. وتقدم الإعلامية فاطمة مصطفى برنامج «الراديو بيضحك» وهو برنامج الاستضافات الأكبر، ويقدم برنامج «باب الغنا» مينا عطا ورنا سماحة.

ويقدم د. أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر، برنامج «حامل المسك»، وتقدم د. لميس جابر برنامج «خمسينة شاى». وتتضمن القائمة برنامج «Follow» للإعلامية عبير بسيونى، وبرنامج «واقع افتراضى» للإعلامية ياسمين محفوظ، وبرنامج «يالا بينا»، لرغدة الشيمى، ورضوى حسن. وتشمل القائمة برنامج «إيه المشكلة» لمها مصطفى ومى إيهاب. وتقدم د. نائلة عمارة برنامج «ماذا ولماذا» الذى يقوم على قراءة المواقف الإعلامية لبرامج التوك شو والصحافة، وبرنامج «اسمع منى»، لداليا الخطيب. كما تقدم الفنانة إسعاد يونس برنامج «زى ما بقولك كده»، فيما يقدم الفنان محمد هنيدى برنامج «بواب العبارة».