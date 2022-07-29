راديو 9090 يحتفل بالهجرة النبوية الشريفة مع أحمد يونس

أعلن «راديو 9090»، أن الإعلامي أحمد يونس، سيتناول الهجرة النبوية الشريفة على مدار اليوم، إذ سيتطرق إلى فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الصادر يوم 24 يوليو الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2641 لسنة 2022، بخصوص إجازة رأس السنة الهجرية للسنة الحالية، إذ تضمنت منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر غداً السبت، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وصرح الدكتور محمد وسام أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حب الوطن من خلال الهجرة الشريفة، إذ نظر إلى مكة باكيًا دامع العين.

الإفتاء: الرسول الكريم علمنا حب الوطن

وقال «وسام»، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والله إنكِ أحب بلاد الله إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منكِ ما خرجت»، مضيفا، أن النبي في هذا الحديث كان يخاطب الأرض والجبال ومكة، ومن ثم، فقد علمنا الحب، حب الإنسان والحيوان والأوطان.