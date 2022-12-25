رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا: الإعفاء من مصروفات التحويل يدعم خطة الدولة للشمول المالي

أصدر البنك المركزي، صباح اليوم، عددا من القرارات الداعمة لخطة الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

«فهمي»: القرارات ستعظم استفادة المواطنين من تطبيقات الهاتف لتحويل الأموال

يرى ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ جهود البنك المركزي في تحفيز المواطنين وتشجيعهم على استخدام الخدمات المالية الرقمية واضحة في سلسلة من القرارات، بجانب إطلاقه المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية في أبريل الماضي وهي من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع، واليوم يعفي عملائها من كافة المصروفات والعمولات على خدماتها.

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قرارات البنك المركزي اليوم، ستعظم من استفادة المواطنين من تطبيقات الهاتف الخاصة بـ التحويلات المالية، والتي تمكن الأفراد من إنجاز الخدمات المالية بسرعة وفي أي مكان وتوفر الوقت وقت.

أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الأحد، إعفاء عملاء المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهاتف «الإنترنت والموبايل البنكي» الأفراد من كافة المصروفات والعمولات على خدمات التحويلات البنكية بالعملة المحلية، وكذلك عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وذلك حتى نهاية 2023.

كما قرر إلغاء كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل هذه الخدمة، بهدف تحفيزها على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

وبالنسبة للمحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول، فقد تقرر تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلالها، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا وذلك عند التحويل من أي محفظة إلى أخرى.

كما تقرر وضح حد أقصى للمصروفات على معاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الموبايل التابعة لنفس مقدم الخدمة، والتي لن تزيد عن جنيه واحد، و15 جنيهاً بالنسبة لمعاملات التحويل بين أي محفظتي هاتف غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة، كحد أقصى.

وكشف بيان البنك المركزي، عن طفرة في حجم المعاملات المنفذة عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية والتي تجاوزت قيمتها 45 مليار جنيه لعدد 8 مليون معاملة خلال أقل من 8 أشهر فقط، وذلك باستخدام تطبيق «انستا باي –InstaPay» وقنوات البنك الرقمية، وتجاوز عدد مستخدمي الخدمة 1,2 مليون عميل.

ووفقاً للبيان، فقد ارتفع حجم التحويلات باستخدام محافظ الهاتف المحمول ليسجل عدد حسابات المحافظ 29,5 مليون حساب بنهاية أكتوبر الماضي، كما زادت قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية عبر المحافظ بنسب كبيرة.