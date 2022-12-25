الغضبان ينعى اللواء مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق: كان وطنيا مخلصا

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأجهزة التنفيذية، وكل أبناء المحافظة، بكل الحزن والأسى، اللواء الدكتور مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق، الذي وافته المنية منذ قليل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

شهد له الجميع بالخير

وأكد محافظ بورسعيد، أن الجميع يشهد بكل الخير للواء مصطفى كامل، صاحب الأيادي البيضاء على بورسعيد، مضيفًا أنه كان رجلاً وطنياً مخلصاً وقائداً عظيماً من رجال القوات المسلحة المصرية.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن فقيدنا الغالي كان يبذل الغالي والنفيس ولا يقتصد جهداً من أجل الرسائل الوطنية الغالية التي ينشرها في كل المجالس التي كان يحضرها.

ودعا محافظ بورسعيد للواء مصطفى كامل أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مشيرا إلى أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه من الطراز الأول، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

حزن ببورسعيد

كان خبر وفاة اللواء مصطفى كامل محمد، محافظ بورسعيد الأسبق، قد نزل بالصدمة على أهالي بورسعيد الذين عاصروه فقد كانت له بصمة على بورسعيد الحديثة فهو في عهده قضى على العشوائيات، وتم بناء القرى السياحية بالمحافظة.