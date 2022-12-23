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محافظ بورسعيد: توفير الإمكانات اللازمة لنقل جثمان الصحفي سيد موسى

كتب:

هبه صبيح
09:49 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
السيد موسي

السيد موسي

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفى الزهور المركزي، مساء اليوم الجمعة، التي يتواجد بها جثمان الإعلامي سيد موسى، الذي توفى إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام الأمن ببحيرة المنزلة، بنطاق محافظة الدقهلية على طريق «المطرية».

رافق المحافظ كل من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد.

سرعة نقل جثمان السيد موسي 

ووجه محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، بسرعة توفير كافة الإمكانات اللازمة لنقل الجثمان إلى مسقط رأس السيد موسي لإنهاء عملية الدفن، مقدمًا واجب العزاء لأفراد أسرته وزملائه، وداعيًا لله بالرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.

محافظ بورسعيد مصابي الحادث مستشفى السلام

كما زار محافظ بورسعيد مستشفى السلام بورسعيد للاطمئنان على حالة المصابين، موجهًا بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية على مدار 24 ساعة، وإفادته بتقارير دورية عن حالتهم الصحية، وتلبية كافة مطالبهم هم وأسرهم.

ووصل إلى مستشفى ال سليمان مصابان آخران، وهما عمرو محمد عماد عز الدين، وأحمد محمود حسن أحمد، وتم عمل الإجراءات تمهيدا لنقلهما إلى القاهرة.

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