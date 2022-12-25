قصواء الخلالي تهنئ المصريين بالعام الجديد: «هيكون أجمل من اللي فات»

هنأت الإعلامية قصواء الخلالي مشاهديها بقرب بداية العام الميلادي الجديد، قائلة: «كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والمصريين بخير، وكل سنة وكلنا بخير، الأسبوع الأخير في السنة ونبدأ معاكم موسم جديد».

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC: «إن شاء الله متفائلين إن السنة الجديدة تكون خير علينا جميعا وتكون أجمل من اللي فاتت، اللي فات كان فيه حاجات حلوة كتيرة وطيبة ونحمد ربنا على كل حاجة وكان فيه بردو حاجات قاسية وصعبة كلنا مرينا بها».

وواصلت: «إجمالا لما نبص للدنيا والحياة نحب نشوف الأجمل والأحلى والحاجات اللي كانت رحمة ربنا كبيرة جدا بينا فيها، ونشوف عدا علينا كأشخاص وكدولة وكدنيا أزمات أد إيه وربنا نجانا والناس قادرة تكمل لحد دلوقتي واقفة على رجليها من أزمات شخصية وصحية ومادية، كل دول عدوا على الجميع والحمد لله منقولش غير كده، وقادرين نستمر ونكمل بفضله وبتوفيقه لينا وستره معانا».