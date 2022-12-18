صلاح عبدالله لـ قصواء الخلالي: بكيت من أجل رونالدو.. وميسي صنع إنجازات غير طبيعية

قال الفنان صلاح عبدالله، إن لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حريف للغاية، وصنع إنجازات غير طبيعية مع الفرق التي لعب لصالحها؛ ومنها منتخب بلاده الذي لم يستطع معه على مدار سنوات الحصول على كأس العالم الذي لطالما حلم بالتتويج به؛ ليتمكن اليوم من تحقيق لقب المونديال بعد الفوز على الديوك الفرنسية.

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه بكى بسبب بكاء البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده من المونديال.

الانتماء الوطني عظيم

وأكد أن الانتماء الوطني عظيم، وشاهدنا في هذا المونديال دموعا كثيرة؛ سواء دموع الفرح أو الحسرة، متابعا: «بكره هنرجع للدوري المصري».

صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم

ولفت إلى أن قائد المنتخب المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يعد من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم، متمنيا أن يصل الفراعنة لنصف نهائي كأس العالم مثلما فعل المغرب، متابعا: «إننا نوصل وناخد كأس العالم ليه لأ».