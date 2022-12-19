استشاري مناعة لـ قصواء الخلالي: الخريف بالنسبة لمرضى الحساسية أسوأ من الشتاء

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الخريف بالنسبة لمرضى الحساسية أسوأ من الشتاء، إذ أن التقلبات الجوية صعبة على مرضى الحساسية، موضحًا: «في الشهر الماضي شهدنا أسوأ أدوار برد وإنفلونزا للأطفال والكبار سواء كانوا مرضى حساسية أو غير مرضى».

4 فيروسات تنفسية

وأضاف «الحداد»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أن الفترة الماضية شهدت 4 فيروسات تنفسية، هي: البرد والإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي، وكلها نفس الأعراض والقوة والحدة: «المسمى الطبي مش هيفرق لأن الأعراض متماثلة ما بين الزكام والرشح والكحة وصعوبة التنفس».

الإصابة بمرض الفيروس المخلوي

وتابع: «ما يجعلنا نزور الأطباء استمرار ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من يومين أو كحة متواصلة أو صعوبة في التنفس تحدث عند الإصابة بالفيروس المخلوي، و80% من الحالات نحتاج إلى مضاد فيروسي أو خافض للحرارة»، وشدد في الوقت ذاته على أنّ العدوى التنفسية لا تعالج بالمضادات الحيوية.