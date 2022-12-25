إعلام «المتحدة».. منظومة متكاملة لصناعة الوعي بمهنية واحتراف

رسالة كبرى ورؤية إعلامية استراتيجية لإعلام يليق بالجمهورية الجديدة، تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال كافة منصاتها الإعلامية والرقمية وإصداراتها الصحفية.. ومن أبرزها الراديو «90.90» الذى يحتفل هذا الشهر بمرور 10 سنوات على تدشينه، كمحطة إذاعية رائدة فى مصر.

ويرى مسئولون وخبراء فى قطاع الإعلام أن حرص الشركة المتحدة على التنوع فى إنتاجها الإعلامى وتعدد منصاتها بين قنوات تليفزيونية ومواقع وتطبيقات إلكترونية وصحف دليل على أن الشركة تنفذ مشروعاً إعلامياً متكاملاً يراعى مختلف متطلبات الجمهور على كل المنصات التى يلجأ إليها للحصول على المعلومة أو الخبر أو التحليل أو الفقرات الترفيهية.

ويؤكد الخبراء أن الدولة المصرية حالياً فى طريقها إلى جمهورية جديدة بخطى سياسية واستراتيجية ثابتة، ويُعد الإعلام أحد أعمدتها، فضلاً عن كونه أحد محددات الأمن القومى المصرى، ومن هنا كان دور الراديو «90.90» وغيره من منصات الشركة المتحدة لأداء الدور المنوط بها فى معركة صناعة الوعى ومحاربة الشائعات التى تستهدف انقسام المجتمع وضرب الدولة، وهو الدور الذى فرض على منصات «المتحدة» تعزيز وعى الشخصية المصرية ومد جمهور المواطنين بالحقائق أولاً بأول على قاعدة من الشفافية.

وعلى مدار 10 سنوات من عمر الراديو «90.90» تحولت المحطة الإذاعية التى دشنتها الشركة المتحدة فى 2012 إلى صديق للمستمعين يرافقهم فى كافة أوقاتهم على مدار اليوم، ويصل منتجها الإعلامى ورسالة برامجها ونشراتها الإخبارية إلى مختلف المحافظات.

وقالت د. ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق، لـ«الوطن»، إن منظومة إعلام الشركة المتحدة ساهمت فى ضبط السوق الإعلامية من خلال كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على ضبط إيقاع الإعلام المصرى عموماً بعد فترة عانى خلالها الإعلام من أزمات كبرى بعد 2011، حيث مر بأزمات عدة، لكن اليوم توجد شركة قوية تلعب دوراً رائداً للنهوض بالإعلام المصرى المسموع والمقروء والإذاعى، كذلك تقدم دراما مختلفة ومبادرات لإعلام الطفل، وتدشن قنوات إخبارية عالمية قادرة على المنافسة مع إعلام يعمل منذ سنوات فى الساحة، وكل ذلك يأتى فى إطار منظم وجهود متميزة.

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وأضافت أستاذ الإعلام أن تدشين راديو «90.90»، قبل 10 سنوات جاء فى توقيت مهم وشغل فراغاً إذاعياً كبيراً، واستقطب الشباب لموجة «إف إم»، وقدّم مواد إعلامية بطريقة مختلفة جذبت المتابعين ببرامج ونشرات إخبارية، فضلاً عن الوجود على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد د. علاء نصير، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، أن «المتحدة» قدمت للإعلام خلال السنوات الماضية فرصة كبيرة للانطلاق وحققت عملية ضبط كبيرة فى السوق الإعلامية، وما شاهدناه فى القنوات والمواقع والجرائد جرى تحقيقه أيضاً على مستوى الأثير الإذاعى من خلال محطات إذاعية بدرجة عالية من الجودة والتطوير، أبزرها «90.90».

فالمحطة أثبتت خلال الـ10 سنوات الماضية أنها وُلدت لتعيش لعقود طويلة، واستطاعت الوجود بين محطات إذاعية كبرى ولها جمهورها الخاص، وحجزت مكانها على الساحة الإعلامية ككل من خلال رشاقة المحتوى وجمال التقديم وتيسير المعلومات للمستمعين، كذلك هناك مجموعة من الإعلاميين مقدمى البرامج والنشرات على درجة عالية من الاحترافية.