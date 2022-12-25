مجلس الشيوخ ينعى النائب الراحل مصطفى كامل: كان وطنيا مخلصا

نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى، النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية اليوم.

وقال المجلس في نعيه: «كان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة فهو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إذ تقلد العديد من المناصب منها: قائد قوات الصاعقة المصرية، مدير الكلية الحربية، محافظ لبورسعيد، وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله يشهد له على ذلك الجميع».

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الأبرار والصالحين، ويلهم أهله الصبر والسلوان.