نقيب الإعلاميين ينعى اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ

نعى النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، زميله اللواء الدكتور مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

قال نقيب الإعلاميين، إن اللواء مصطفى كامل كان صديقا عزيزا، وكنا دائما اللقاءات المتعددة والمتكررة، ونحرص على التحدث سويا في كل الموضوعات والقضايا التي تهم الشأن الداخلي والخارجي، وكان آخر اللقاءات صباح اليوم، قبل بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأضاف نقيب الإعلاميين، إن النائب مصطفى كامل كان أحد قادة القوات المسلحة المصرية واحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تولى عدة مناصب قبل تعيينه عضو مجلس الشيوخ، حيث كان أحد قادة وحدات الصاعقة المصرية، ومديرا للكلية الحربية، ومحافظا لبورسعيد، ومستشار لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ويدرس العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، وأخيرا عضوا بمجلس الشيوخ 2020.

ويدعو نقيب الإعلاميين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.