لأول مرة.. لطيفة تستعد لإحياء حفل في موسم الرياض ليلة رأس السنة

تستعد النجمة العربية لطيفة لإحياء أولى حفلاتها بموسم الترفيه بالرياض، وذلك يوم 31 ديسمبر باحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، وتقدم سهرة تاريخية بحضور جمهور عريض من كافة أرجاء الوطن العربي.

وأعلنت لطيفة عن الحفلة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكتبت: «الرياض تجمعنا، سعيدة من كل قلبي أني هبتدي سنة جديدة مع جمهوري الغالي في المملكة العربية السعودية، وبقدر سعادتي أتمنى أن نسعد جمهورنا في هذه الليلة العظيمة التاريخية التي تجمع كم كبير من النجوم».

أردفت لطيفة: «أتمنى نقضي ليلة سعيدة ونبدأ سنة جديدة كلها حب وازدهار وأمان للمملكة العربية السعودية وللعالم العربي والإنسانية جمعاء، كل سنة وأنتم طيبين ومنتظرينكم».

كما تستعد النجمة لطيفة لتسجيل عدد من أغاني ألبومها الجديد، وقد شاركت مؤخرا جمهورها بفيديو سألت خلاله جمهورها حول موعد طرح أول أغاني الألبوم، كما أعلنت أنه تستعد للتعاون مع الموسيقار الكبير زياد الرحباني في ألبوم جديد سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة بعد نجاحهما معا في التجربة السابقة.

وتجري لطيفة خلال الأيام القليلة المقبلة بروفات على أغانيها برفقة فرقتها الموسيقية، للظهور بأفضل صورة خلال حفلها الأول بموسم الرياض ليلة رأس السنة.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة «لطيفة 2022» حقق أرقاما قياسية في نسب المشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وقد تجاوزت نسب الإستماع والمشاهدة ما يزيد عن 60 مليون مشاهدة.