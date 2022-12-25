متحدث الوزراء لـ محمد الباز: الإفراج عن بضائع وسلع غذائية بالمواني بقيمة 5 مليارات دولار

قال الدكتور محمد الباز، إن الحكومة تعمل وتبذل جهدًا غير طبيعي، من أجل حل أزمة البضائع والسلع في الموانئ.

وفي هذا السياق، أوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على حل أزمة البضائع والسلع المتكدسة في المواني، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم من أهم الاجتماعات لحل مشكلة البضائع الموجودة في المواني.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، المُذاع على فضائية «النهار» الأحد، أنه تم الإفراج عن بضائع وسلع غذائية بالمواني، بقيمة 5 مليارات دولار في 23 يومًا، موضحًا أن البضائع عبارة عن مواد خام للمصانع ومواد غذائية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه في الفترة من أول ديسمبر، حتى 23 ديسمبر، الحكومة أفرجت عن كمية غير مسبوقة من البضائع تقدر بحوالي 5 مليارات دولار.

وأوضح أن حجم المتراكم في المواني المصرية، انخفض خلال 23 يومًا من 14.4 مليار دولار وأصبح لا يتجاوز 9.5 مليار دولار منهم 3.4 مليار بضائع الصب والتي سيعاد تصديرها مرة أخرى.

وتابع: «نعمل على الإفراج عن باقي البضائع تباعًا، والأولوية في الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي»، مؤكدًا أن مصر أصبحت في وضع أفضل يمكنها من حل مشكلات البضائع والأزمات التي تواجه السوق المصري.

وأكد نادر سعد، أن إتاحة السلع الموجودة في الجمارك يسهم في زيادة العرض الموجود في السوق، وبالتالي انخفاض الأسعار وإعادة التوازن للسوق المصري مرة أخرى.

وتابع: «أي تاجر مطالب بإعلان أسعار جميع السلع على الأرفف بمتجره»، مؤكدًا أن الأربعاء 28 ديسمبر بدء تطبيق إجرءات صارمة ضد التجار الذي لم يعلنوا عن أسعار السلع.