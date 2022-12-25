السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين أحدثا عاهة مستديمة لسيدة بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، المتهمين «علاء» عامل، و«عصام» عاطل، بالسجن 7 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليها «س.ح.م» بدائرة قسم شرطة الطالبية.

أمر إحالة المتهمين

وذكر أمر إحالة المتهمين تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم الجيزة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم الطالبية بلاغًا من المجني عليها بقيام المتهمين بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لها بنسبة 20% في مفصل الكتف اليسرى، بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وكشفت التحريات وجود خلافات بين الطرفين قام على إثرها المتهمان بضرب المجني عليها، ما أحدث إصابتها بعاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات جرى القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.