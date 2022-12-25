حبس المتهم بحيازة مواد مخدرة بقيمة 7 ملايين جنيه في شمال سيناء

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والإتجار في المواد المخدرة بشمال سيناء 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة الحسنة بشمال سيناء تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وتابعت التحقيقات أن المتهم كان بحيازته 700 كيلو جرام لمخدر البانجو والأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار حيث قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «7.000.000 سبعة ملايين جنيه» تقريبا، و2 بندقية آلية و3 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار لحماية نشاطه الإجرامي، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي تامر الشايب إنَّ المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، و كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة الحسنة، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الاجراءات وعمل التحريات أمكن من تحديد مكان اختباء المتهم وتم استهدافه وتمكنت الاجهزة الامنية من ضبطه. تم اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.