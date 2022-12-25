نشأت الديهي: المدن الجديدة لم تكلف موازنة الدولة مليما واحدا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المدن الجديدة التي أنشئت مؤخرًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والمنصورية الجديدة، لم تكلف موازنة الدولة مليمًا واحدًا.

زيادة قيمة الأرض

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن الدولة في هذه المدن نجحت في زيادة قيمة الأرض، من خلال إنشاء بعض المرافق، وهذا أدى لزيادة قيمة الأرض، وبالتالي قامت الدولة بالحصول على أموال من عائد بيع الأراضي للمستثمرين، وأنفقت هذه الأموال على باقي المرافق.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في خلق قيمة مضافة في المدن الجديدة نتيجة تحرك الدولة خارج الإطار، وهذا وفر الكثير من الأموال التي لم يكن لتتحقق دون تدخل الدولة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنفاق الأموال على العاصمة الإدارية والمدن الجديدة في غير محله لأن هذه الأموال لم تكن موجودة قبل إنشاء هذه المدن.

وأضاف: «الدولة من العدم خلقت العاصمة الإدارية الجديدة، والمتر الآن أصبح يباع بـ40 ألف جنيه».

وزير الإسكان يعمل في صمت

ولفت إلى أن ما تقوم به الدولة في قطاع المرافق والإسكان يُدرس، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار يعمل في صمت، معقبًا: «بقول لوزير الإسكان متشكرين، هذا الرجل لديه الكثير من المزايا، ويحب ما يفعل، ولهذا ينجح».