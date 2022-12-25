نشأت الديهي: «الإخوان الإرهابية» لن تنجح في المزايدة على الشعب المصري

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المواطن أو المثقف من حقه أن يرفض أي قانون بأي حجة، ولكن لا يجب الحديث على وجود خطة أو استدارة خلفية لبيع قناة السويس مثلما تتحدث الجماعة الإرهابية، معقبًا: «الإخوان لن تنجح في المزايدة على الشعب المصري».

فكرة صندوق قناة السويس

أضاف نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten أن أصل فكرة إنشاء صندوق لقناة السويس، جاءت عندما سأل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن وجود صندوق لمواجهة أي طارئ قد يحدث في قناة السويس، وعندما علم بعدم وجود، أمر الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات.

ولفت إلى أن البعض ينتقد قناة السويس، ويتحدث على أن الهيئة تقوم بقطع التذاكر بدون أن تفعيل أي شيء، وعندما تقوم الدولة بالعمل على استثمار القناة، يتم انتقاد الأمر، معقبًا: «بهذا الكم من التشكيك والتشويه والكراهة، كيف يعمل المسؤول؟»

لا للتشكيك في الوطنية

تابع الديهي: «تتفق أو تختلف مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمر وارد ، ولكن لا يجب أن تشكك في وطنية أحد، خاصة إذا كان التشكيك قادم من جماعة عديمة الوطنية والرجولة مثل الجماعة الإرهابية التي تتواجد في الخارج».