صالون «التنسيقية» يناقش ملف «العمالة غير المنتظمة».. اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، صالونا نقاشيا، بعنوان «العمالة غير المنتظمة»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

دعم العمالة غير المنتظمة

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من المحاور أبرزها: ­كيف ساهمت الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة، ومطالب العمالة غير المنتظمة ­في قانون العمل الجديد.

يدير الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهلال الدندراوي نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بأسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالي.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.