خبير اقتصادي: قرارات «المركزي» تشجع الشمول المالي والتحول إلى مجتمع «لا نقدي»

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ قرارات البنك المركزي التي أصدرها أمس الأحد، تدعم أهداف الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2023.

«السيد»: القرارات داعمة للشمول المالي ويستفيد منها جميع الشرائح

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ حزمة قرارات البنك المركزي مهمة، مثل إلغاء كافة العمولات الخاصة بخدمات التحويلات المالية عبر القنوات الرقمية لتشمل جميع المتعاملين من مختلف الشرائح.

كما أشار إلى أنَّ تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، تشجع التكنولوجيا المالية والتي تتميز بسهولة الاستخدام والسرعة.

المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تدعمها قرارات المركزي

وتابع: «لم ينس المركزي الدور المحوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد، فدعمتها قراراته، ليتم إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت لـ E-Commerce لتلك الشركات».

كما يرى أنَّ إعفاء تلك الشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة سيحفزها على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

وتوقع مزيد من الإنتشار للمحافظ الإلكترونية التي تطلقها شركات المحمول في مصر، حيث تضمنت القرارات إعفاء العملاء من كافة مصروفات وعمولات خدمات التحويلات البنكية بالعملة المحلية للأفراد عبر تطبيقات الإنترنت والموبايل البنكي، وتعريفات تفضيلية على محافظ الهاتف المحمول.

سجل حجم المعاملات المنفذة عبر تطبيق «انستا باي» ارتفاعاً ملحوظاً خلال أقل من 8 أشهر، ليتجاوز 45 مليار جنيه لما يزيد عن 8 ملايين معاملة لعدد 1,2 مليون عميل، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفع عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى حوالي 30 مليون حساب بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وبالنسبة لخدمة التحويل عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لمزودي خدمات المحمول، فقد شهدت ارتفاعاً بمؤشراتها، ليسجل عدد الحسابات التي أطلقت بنهاية أكتوبر 2022 حوالي 29,5 مليون حساب.