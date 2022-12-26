هدوء بالأسواق في آخر أيام 2022.. العالم يترقب البيانات الاقتصادية الجديدة

تترقب الأسواق العالمية، صدور العديد من القرارات الاقتصادية المهمة، في الأسبوع الأخير من عام 2022، إذ سيكون الأسبوع الأخير من العام هادئًا في الولايات المتحدة، إذ تغلق الأسواق اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد، ومن المقرر صدور القليل من البيانات الاقتصادية.

توقعات بارتفاع «بابا نويل» في جلسات التداول الخمس الأخيرة لعام 2022

لا يزال المستثمرون يأملون في حدوث ما يسمى بارتفاع «بابا نويل» والذي يحدث عادةً في جلسات التداول الخمس الأخيرة من العام وأول جلستين من العام الجديد.

وفي أوروبا، سينشر البنك المركزي الأوروبي مؤشراته النقدية، بينما ستشهد المملكة المتحدة إصدار تقرير أسعار المنازل في ديسمبر، ومن الإصدارات الأخرى المهمة القراءة الأولية لمعدلات تضخم أسعار المستهلكين في إسبانيا وروسيا، بالإضافة إلى بيانات البطالة الفرنسية، ومؤشرات (KOF) السويسرية الخاصة بمعنويات الأعمال، وثقة تركيا في التصنيع.

خطاب محافظ بنك اليابان

في آسيا، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر خطاب محافظ بنك اليابان كورودا و«ملخص الآراء» للبنك المركزي للحصول على رؤى حول توقعات البنك المركزي، وستشمل البيانات الاقتصادية اليابانية مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، ومعدل البطالة، وبناء المساكن.

في الهند، من المتوقع أنَّ يرتفع عجز الحساب الجاري في الربع الثالث إلى مستوى قياسي مرتفع مع ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الروبية إلى تضخم واردات السلع، وستكشف كوريا الجنوبية عن التضخم وثقة المستهلك والأعمال لشهر ديسمبر، بينما ستنشر تايلاند بيانات التجارة لشهر نوفمبر.