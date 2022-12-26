برئاسة «أبو هشيمة» وبحضور جمال علام.. «الشباب والرياضة» بـ«الشيوخ» تناقش استعدادات عودة مصر للبطولات العالمية

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد الموافق ٢٥ ديسمبر الجاري اجتماعا لمناقشة موضوع مصر والبطولات العالمية نجاحات واستعدادات.

عُقد الاجتماع برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وبحضور الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعدد كبير من أعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع دور كرة القدم في إدخال الفرحة على قلوب المصريين لعشقهم لها، والتاريخ الكبير للكرة المصرية والذي لا يتماشى مع غيابها عن منصات التتويج على المستوى القاري منذ ٢٠١٠، وغيابها عن النسخة الماضية من كأس العالم رغم المقومات التي يتملكها المنتخب المصري على المستوى الفردي والجماعي.

واستمع أعضاء اللجنة إلى الاجراءات التي يشرع اتحاد الكرة في اتخاذها من أجل عودة الكرة المصرية لمنصات التتويج على المستوى القاري، وكذلك الصعود لنهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم ٢٠٢٦، والتحضير من الآن لتقديم بطولة تليق بمصر مثلما فعل المنتخب المغربي الشقيق في النسج الماضية من كأس العالم ودخوله المربع الذهبي.