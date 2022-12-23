تفاصيل الفوج السادس من رحلات «الشباب والرياضة» للأقصر وأسوان

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب الحجز ضمن الفوج السادس لرحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان.

وأوضحت الوزارة كافة تفاصيل الفوج السادس لمدينتي الأقصر والأسوان، والتي ترصدها «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة على النحو التالي:

تفاصيل الفوج السادس لمدينتي الأقصر وأسوان

- الإقامة بالمدن الشبابية في «الأقصر وأسوان».

- الرحلة خلال الفترة من 2022/12/30 حتى 2023/1/6.

- الحجز والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة (https://www.emys.app/youth/youth_train).

- تم اضافة خاصية الدفع الإلكتروني مباشرة من خلال بطاقة فيزا أو ماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- يشترط السن من 18حتى 40 سنة ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائياً أو أسر أو الحيوانات الأليفة.

- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر - رمسيس بالقاهرة 3:30 عصرا يوم الجمعة الموافق 2022/12/30.

- قيام القطار في تمام الساعة 5 مساء من محطة سكك حديد مصر.

- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

- قيمة الاشتراك 1500 ألف وخمسمائة جنيهاً للفرد الواحد.

- لا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

- خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض القلب والصرع والأمراض النفسية، وفى حالة إثبات ذلك يتم مغادرة المشارك للفوج بمعرفته وعلى مسؤوليته ونفقته الشخصية ودون أدنى مسؤولية على وزارة الشباب والرياضة واللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة أو التوزيع بالقطار «رقم العربة ورقم المقعد» طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف بالوزارة.

- ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الرحلة.

- عدم التدخين نهائياً في أماكن الإقامة أو المزارات أو وسائل الانتقال بالأقصر وأسوان.

- أي مخالفة لشروط الاشتراك أو تعليمات هيئة الإشراف أو عدم صحة البيانات الشخصية والصحية أو وجود مخالفات أو قضايا أمنية سيتم مغادرة المخالف فوراً على نفقته وبمعرفته وعدم استكماله للرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.

- البرنامج الاسترشادي: «الصوت والضوء بالكرنك - متحف النوبة - معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - معابد البر الغربي - جزيرة النباتات - محاضرة - البيت النوبي - جولات حرة».