«الشباب والرياضة» لـ برنامج المشهد: تقام على خطط بعيدة ومتوسطة

قال الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، إن تجربة مصر جيدة في كرة اليد، إذ نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات بهذه الرياضة من خلال إعداد برنامج في الاتحاد المصري لكرة اليد مطبق منذ 32 عامًا وحتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر من الأربع دول الأوائل في كرة اليد، ومن المنتظر أن تحصل مصر على ميدالية دولية.

خطط بعيدة ومتوسطة

ولفت درويش، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، إلى أن الرياضة ليست قضية لعب فقط بل تقام على خطط بعيدة ومتوسطة، وانتقاء اللاعبين في البداية.

وأشار إلى أن كرة اليد تغيرت في أوروبا من دفاع ثابت لمتحرك بمقاييس مرتفعة، ما أدى لإعداد مصر مشروعي «العمالقة في كرة اليد» و«البطل الأوليمبي».