«حياة كريمة» و«أبو هشيمة الخير» توقعان بروتوكولا لدعم 14 ألف أسرة ببني سويف

وقعت مؤسسة «حياة كريمة»، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة «أبوهشيمة الخير»، لتقديم الدعم النقدي لنحو 14 ألف أسرة ضمن الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف.

«حياة كريمة»: التعاون مع «أبو هشيمة الخير» ليس الأول

ومن جانبها قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة» في بيان لها، إن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين المؤسستين فسبق وتم تجهيز فتيات يتيمات ضمن مبادرة «يدوم الفرح».

وأضافت في بيانها، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية، تم تدشين بروتوكول التعاون اليوم لدعم 14 ألف أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف، مشيرة إلى أن حوالات الدعم سيتم استلامها عن طريق البريد المصري.

أبو هشيمة: هدفنا تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر

فيما توجه النائب أحمد أبو هشيمة، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعليماته بمساندة الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد «أبو هشيمة»، أن التعاون مستمر مع مؤسسة «حياة كريمة»، وهدفه الأساسي المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدة الأسر على مواجهة تحديات هذه المرحلة الصعبة.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف دعم 14 ألف أسرة في محافظة بني سويف، والتي يعتز بتمثيلها في مجلس الشيوخ، والعمل على خدمتها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد «أبو هشيمة»، أن هناك زيارة للمحافظة في احتفالية كبيرة نهاية شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور كلا من آية عمر، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حياة كريمة، الدكتورة ندى المياطي، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة ندا خضر، رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بالمؤسسة، وآلاء حسن مسؤول التسويق، وذلك ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعي المؤسسة لعقدها مع شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدني سعيًا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.