مطروح تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بـ112 لجنة 

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اجتماعاً مع مسؤولي لجنة الإدارة ومدير مركز توزيع الأسئلة والحملة الميكانيكية والأمن والتعليم الإعدادي، وذلك لاستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، خطة التوزيع الداخلية بإدارة مطروح التعليمية والخارجية الخاصة بالإدارات التعليمية الأخرى والمتعلقة بامتحانات الترم الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وخطوط السير الخاصة بنقل الأسئلة لـ112 لجنة بكل أرجاء المحافظة.

تجهيزات بمركز توزيع الأسئلة

وحول الاستعدادات للامتحانات الشهادة الإعدادية، وجه وكيل الوزارة في بيان لمسؤولي الإدارات التعليمية بتوفير جميع التجهيزات اللوجستية لأعضاء مركز توزيع الأسئلة الخاصة بكل إدارة تعليمية، والتي سيتم التواصل معها بشكل فوري ومتواصل مع مركز التوزيع الرئيسي لامتحان الشهادة الإعدادية بالمديرية.

اختيار أعضاء الامتحانات

ونبه وكيل تعليم مطروح على رئيس لجنة الإدارة بضرورة اختيار عناصر مشهود لهم بالكفاءة المهنية والأمانة والمصداقية وتقدير المسؤولية لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام علي مدار أعمال امتحانات الشهادة المحلية.

خطة توزيع أوراق الأسئلة بالإدارات

كما وجه خلال الاجتماع المشرف العام على امتحانات الشهادة الإعدادية بسرعة الانتهاء من وضع خطة توزيع أوراق الأسئلة، وتجميع كراسات الإجابة، وعرضها للاعتماد وفق الخطة الزمنية للامتحانات .

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح تبدأ يوم السبت الحادي والعشرين من شهر يناير المقبل، ولمدة خمسة أيام.