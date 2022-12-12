«التعليم»: إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المسار وفقا لنظام العام الماضي

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري للعام الدراسي الحالي 2022/2023 (للفصلين الدراسيين الأول والثاني) وفقًا للنظام المتبع بالعام الماضي،وذلك في إطار حرص وزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب، جاء ذلك عقب الاجتماع الذي تم أمس الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، مع مديري مدارس المسار المصري بمختلف دول العالم.

وأسفر الاجتماع عن أن المدرسة ستكون مسئولة عن تسجيل الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال رابط خاص بالمدرسة سيتم إرساله لاحقًا مع اسم المستخدم وكلمة السر، كما تقرر أن يكون الدفع الإلكتروني لرسوم الامتحانات للصف الثالث الإعدادي (فقط) لهذا العام من خلال منصة امتحانات أبنائنا في الخارج مبلغ 150دولارًا للطالب الواحد (للفصلين الدراسيين الأول والثاني).

رسوم امتحانات الصف الثالث الإعدادى

كما تقرر أن تكون المدرسة مسئولة عن سداد رسوم الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال المنصة الإلكترونية بالطريقة التي تتناسب معها، ويتم التسجيل من خلال الرابط: HTTP://sabroad.emis.gov.eg

بيانات الطلاب

وطالبت الوزارة بسرعة إرسال بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي المتقدمين للامتحانات هذا العام 2022/2023، مع التنبيه بسرعة إرسال أصل مستندات التقدم للصف الثالث الإعدادي من خلال الحقيبة الدبلوماسية وذلك في أسرع وقت ممكن، على أن يتم إصدار أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني الرسمي.

وشددت الوزارة على أنه سيتم التعامل مع المدارس من خلال بريد إلكتروني رسمي وليس شخصي، على أن يتم إعداد الامتحانات للصف الثالث الإعدادي وإرسالها بالبريد الإلكتروني وفقًا للنظام المتبع بالعام الماضي.