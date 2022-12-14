عاجل.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، موضحة أنه يُجر حالياً الاستعداد المكثف للامتحانات وفق كافة التعليمات التي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ترصد «الوطن» في السطور التالية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، في إطار خدماتها التعليمية، بحسب الجدول المُعلن من المديرية وموجه لجميع الإدارات التعليمية، والتي أكدت على ضرورة الالتزام بكافة المواعيد الخاصة بعقد الامتحانات.

- يعقد يوم السبت الموافق 21 يناير المقبل، امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف.

- يعقد يوم الأحد الموافق 22 يناير 2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يقعد يوم الإثنين الموافق 23 يناير المقبل، امتحان مادة العلوم والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير المقبل، امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 25 يناير المقبل، امتحان الهندسة.

- يعقد يوم الخميس الموافق 26 يناير 2022، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت المديرية، على أن يختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واهتماماته وقدراته ويكون التقويم قبل نهاية الفصل الدراسي، وتخطر لجان النظام والمراقبة بالنتيجة، مشددة على إعفاء الطلاب المتقدمون على نظام المنازل من جميع الأنشطة التربوية والحاسب الآلي.

ونوهت إلى أن الامتحانات ستعقد ورقياص وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.