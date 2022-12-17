«القاهرة» تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

ترصد «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023، بحسب ما أعلنت المديرية اليوم، رسميًا، في بيان لها معمم على جميع الإدارات التعليمية، إذ تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 يناير المقبل، كالتالي:

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية.

- يعقد يوم السبت الموافق 21 يناير المقبل، امتحان الدراسات الاجتماعية والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يعقد يوم الأحد الموافق 22 يناير المقبل، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يعقد يوم الاثنين الموافق 23 يناير المقبل، امتحان اللغة الأجنبية.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير المقبل، امتحان الهندسة.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 25 يناير المقبل، امتحان مادة العلوم.

وفي سياق متصل، كثفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من كل المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، التي تقدم شرحاً مبسطا للمقررات الدراسية وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

نصائح مهمة للطلاب بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة إيلارية عاطف الخبيرة التربوية، مجموعة من النصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدة على ضرورة التدريب على إدارة وقت الامتحان بشكل جيد وتنظيم الوقت ضروري للاستعداد لأداء الامتحانات.

وأضافت الدكتورة إيلارية عاطف، في حديثها لـ «الوطن»، أنه يجب على الطالب متابعة البرامج التعليمية على القنوات التعليمية ومنصات وزارة التربية والتعليم.