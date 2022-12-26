مميزات خاصية التشفير الجديدة من «جوجل».. تحفظ خصوصية المستخدمين

قال أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك شركات كثيرة منافسة على الإنترنت، والأشخاص لديهم هوس وخوف كبير من التكنولوجيا وتسريب واختراق البيانات، مشيرًا إلى أن شركة جوجل تعزز من تأمين البيانات لعملائها، موضحًا أن خطوة «التشفير للشركات» متواجدة منذ وقت طويل على بعض خدمات «جوجل».

التشفير خطوة متأخرة من جوجل

وأضاف «طارق» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «التشفير خطوة متأخرة من جوجل، لأننا في زمن تكنولوجي، وروتين حياتنا من الممكن أن يتحول للتكنولوجيا في المستقبل القريب»، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض على جوجل، تنفيذ طريقة التشفير منذ وقت طويل لأنها تميزها عن بقية الشركات المنافسة لها.

«التشفير» يمنع اختراق خوادم جوجل بالكامل

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن خاصية «التشفير» ستمنع الاختراق من خوادم جوجل بالكامل، ولكن يكمن القلق في العوامل الخارجية التي من الممكن أن تخترق أو تنتهك خصوصيتك عن طريق الهندسة الاجتماعية، موضحًا أنه من الممكن أن يزور بعض الأشخاص «إيميلات»، وتقنع الأفراد والمواطنين بأن شركة الأشخاص المحتالين هي نفسها الشركة الحقيقة التي سترسل لها المبلغ أو الاتفاق، موجهَا بضرروة عدم الاعتماد الكلي على خاصية تشفير البيانات التي تقدمها جوجل، لافتًا إلى أن النسخة التجريبية للتشفير ستُطرح بالأسواق يوم 20 يناير.